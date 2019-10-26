Yılın en çok beklenen oyunu Call of Duty: Modern Warfare çıktı Oyun dünyasının en köklü oyunlarından birisi Call of Duty: Modern Warfare dün itibariyle resmi olarak çıktı. Oyun dünyasının kenetlenerek beklediği yapım için ‘NVIDIA’ özel bir güncelleme bile yayınlamıştı.