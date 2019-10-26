Yılın en çok beklenen oyunu Call of Duty: Modern Warfare çıktı
Oyun dünyasının en köklü oyunlarından birisi Call of Duty: Modern Warfare dün itibariyle resmi olarak çıktı. Oyun dünyasının kenetlenerek beklediği yapım için ‘NVIDIA’ özel bir güncelleme bile yayınlamıştı.
Oyuncular için endişe verici depolama alanı ve indirme boyutu
Düşük ayarlarda oynamaktan rahatsızlık duymayan oyuncular için ideal, yüksek sistem gereksinimleri gerektirmiyor. Özellikle yüksek depolama alanı ve indirme boyutu Call of Duty: Modern Warfare sevdalılarını oldukça zorluyor. 175 GB boyutundaki oyun kısıtlı diske sahip oyuncuların korkulu rüyası haline gelmişti.
İlk günden sunucuları çöktü
Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle oyunun sunucuları dayanamadı, sunucuda sorunlar meydana geldi. Oyuncular sunuculara girmekte zorluklar yaşadı.
Yeni çıkan oyunların ortak kaderi olarak yeterli sunucular kurulmadığı için Call of Duty: Modern Warfare de bu sorunların kurbanı oldu.
Son günlerin çok konuşulanı Activision, Call of Duty ve Captain Price
Özellikle ekim ayında Call of Duty: Mobile ve Call of Duty: Modern Warfare’in çıkışı, yapımcı şirket Activison ve oyunlarının bolca gündemde kalmasını sağladı.
Şimdilik iki oyuna da gösterilen ilgi en yüksek seviyede. Özellikle ‘Captain Price’ ismini tekrar görmek oyunseverlerin anılarını canlandırıyor.