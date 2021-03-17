Magazin Yıllar sonra gelen itiraf: Tanıdığım biri tarafından tecavüze uğradım

Yıllar sonra gelen itiraf: Tanıdığım biri tarafından tecavüze uğradım

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Yıllar sonra gelen itiraf: Tanıdığım biri tarafından tecavüze uğradım

ABD'li şarkıcı Demi Lovato, çocukken Disney Channel'de çalıştığı dönemde tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Lovato, bu kişiyi olaydan sonra her gün görmek zorunda kaldığını belirtti.

17 Mart 2021, Çarşamba 20:04 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato, hayatını konu alan 'Demi Lovato: Dancing With The Devil' (Demi Lovato: Şeytanla Dans) adlı belgeselde, 2000'lerin sonunda Disney Channel'da çalışırken tanıdığı birinin kendisine tecavüz ettiğini açıkladı.

Bu süreçte yaşadıklarını anlatan 28 yaşındaki Lovato, "Bekaretimi tecavüz sonucu kaybettim" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ SUÇLU BULDUM" 

Bu kişiyi olaydan sonra her gün görmek zorunda kaldığını belirten ünlü şarkıcı, "O kişiye bir ay sonra ulaşıp, kontrolü ele almak istedim. Bu her şeyi daha kötü hale getirdi. En başından orada bulunduğum için kendimi suçlu buldum, bir süre yaşanan olayın 'tecavüz' olduğunu anlayamadım" dedi.

KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI 

Kendisine tecavüz eden kişinin kimliğini açıklamayan Lovato, "Disney topluluğundan biriydi" dedi. Yaşananları duyurduktan sonra o kişinin başına bir şey gelmediğini ifade eden şarkıcı, yer aldığı filmden çıkarılmadığını da sözlerine ekledi.

"ÜÇ KEZ FELÇ, BİR KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİM" 

2008'de 'Rock Kampı' adlı filmin başrolünde yer alarak ünlenen 28 yaşındaki şarkıcı, aşırı doz uyuşturucu alması nedeniyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini belirtmişti.

"BEYİN HASARI YAŞADIM" 

Demi Lovato, yönetmenliğini Michael Ratner'ın üstlendiği belgeselde, kötü alışkanlığının bedelini nasıl ödediğini anlatmıştı. Lovato, "Beyin hasarı yaşadım. Bunun etkileri hala devam ediyor. Araba kullanmıyorum, çünkü görüşümle ilgili karanlık noktalar var" demişti.

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