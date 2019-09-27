Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşanmanın ardından ilk kez buluştu

Bir ayağı Londra’da olan Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan önceki akşam Bebek Lucca’da buluştu.

BERFİN DE VARDI

Ayrılık sonrası ilk kez yemek yediler. Yanlarında Yılmaz Erdoğan’ın Sanem Oktar’dan olan kızı Berfin de vardı.

O SORUYA YANIT VERMEDİLER

Eski çift, “Tekrar mı bir araya geliyorsunuz?” sorusuna yanıt vermedi. Gülmekle yetindiler.





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