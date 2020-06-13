Magazin Yılmaz Erdoğan’dan 50’nci bölüm yorumu: Sizinle gurur duyuyorum

Yılmaz Erdoğan’dan 50’nci bölüm yorumu: Sizinle gurur duyuyorum

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Yılmaz Erdoğan’dan 50’nci bölüm yorumu: Sizinle gurur duyuyorum

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” 50. bölümünü kutluyor.

13 Haziran 2020, Cumartesi 16:09 Son Güncelleme:
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Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncu ekibi ve hocaları Yılmaz Erdoğan 50. bölümü pasta keserek kutladı. Kutlamaya görüntülü bağlanan Yılmaz Erdoğan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi.

“Taa başa gidiyorum her seferinde... İş, 50. bölüm pastasına gelinceye neler yaptınız neler başardınız. Mesela hiç kimse bir komedi showu yapmadan önce gidip bir komedi kulübünde çalışmaz. Üç yıllık emeğinizin sonu bu. Hiç sekmeden 50. bölüme kadar geldiniz. Ben sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Nice 50, 100 ,200 . bölümlere olsun” dedi.

 “Çok Güzel Hareketler 2”, 50. bölümü ile 14 Haziran Pazar akşamı Kanal D’de...


 


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