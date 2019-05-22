Yılmaz Morgül kimdir ve kaç yaşında?

Yılmaz Morgül Kanal D’nin fenomen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Magazin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Morgül internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül kaç yaşında? İşte Yılmaz Morgül’ün biyografisi…

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

14 Ocak 1964 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Morgül, henüz 7 yaşındayken babasını kaybetti.

Babaannesinin ud çalıp söylemesi ve babası İbrahim beyin usta bir tulum müzisyeni olması sebebiyle müzikle iç içe büyüyen Morgül, büyük üstatlardan eğitim aldı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında, öğrenim hayatı boyunca bir çok müsamere de şarkılar söyleyen, korolarda yer alan ve tiyatro oyunlarında rol alan Morgül, 11 yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi'nde müzik eğitimine başladı.

İlk müzik eğitimine 9 yaşında başlayan sanatçı, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş Musiki Cemiyetleri'nde, Yurdaer Doğulu Müzik Okulu’nda, İstanbul ve Adana Belediye Konservatuarları'nda, Melahat Pars, Feriha Tunceli, Sadun Aksüt, Alaattin Yavaşça, Şeref Çakar, Sözer Yaşmut gibi üstatlardan eğitim aldı.

İLK ALBÜMÜ “ELVEDA İSTANBUL”

1988 yılında ilk olarak Adana‘da Divan Otel’inde assolist olarak sahneye çıkan Morgül, “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü.

1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay‘ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın‘ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi.

Yılmaz Morgül, Zeki Müren‘in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden yorumlaması ses getirdi ve 1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.

Morgül, aynı zamanda Levent Kırca ve Oya Başar ile Olacak O Kadar programında bir yıl çalıştı ve Nejat Uygur, Levent Kırca, Oya Başar gibi büyük ustalardan oyunculuk dersleri aldı.

Morgül “Gökkuşağı” adındaki Türkiye'yi tanıtan bir programı sundu. Aynı zamanda 2012 yılından beri Olay TV'de Yılmaz Morgül Show isimli kendi programını yapmakta.

EN İYİ YORUMCU ÖDÜLÜ ALDI!

Avustralya‘nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışması'na “Uluslararası Star” konumuyla katılıp “En İyi Yorumcu” ödülü aldı.