Yirmi Dokuz Derece (29°)

29 derece astrolojide “Anaretik Derece” olarak adlandırılmaktadır. Bazı astrologlar tarafından yalnızca “kriz” derecesi olarak tanımlansa da, aslında 29 derece aynı zamanda “ustalık”, “zirve” ve “sonlanma” enerjilerini de içinde barındırmaktadır. “Kadersel derece” olarak da tanımlanan 29 derece, bazı açılardan Ay Düğümlerine de benzer, çünkü bu derecenin bulunduğu yer kaderseldir, öğrenilmesi ya da çözümlenip aşılması gereken bir durum vardır. Kişi öğrenmesi gerekenleri öğrenmemiş ise burada krizler yaşayacak, fakat öğrendiyse bu zirveden devam edip kadersel bir misyon tamamlayabilir. Dolayısıyla, nasıl Kuzey Ay Düğümü yönünde ilerlediğimizde, hayatımızdaki düğümler daha kolay çözülmeye başlıyorsa, burada da 29°’de bulunan gezegenler, ev girişleri ve hatta asteroidler tekâmül etmek için bir “dönüşüm” yaşanacağının göstergesi olurlar. Bazen de yeni bir alana geçilmeden önce, eski ile ilgili olan her türlü deneyimin yaşanıp, yeni olana, geride tecrübe edilmesi ya da öğrenilmesi gereken hiçbir şey kalmadan başlanılabilmesi için bazı krizler yaşanmasına sebep olabilir. 29°’yi hem “sınav” hem de “ustalık” derecesi olarak tanımlamak yanlış olmaz.

Mesleğinin zirvesinde olan birçok kişinin haritasında 29°’de gezegen ya da ev girişi bulunması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Örneğin, birçok sinema sanatçısının haritasında Merkür ya da Ay’ın 29°’de olduğunu gözlemleyebiliriz, ayrıca 29° Yengeç “Milyoner Derecesi” olarak tanımlanır. Kraliyet yıldızı Regulus ise 29° Aslan burcundadır, kişiye büyük şöhret ve saygınlık getirebilir, fakat kişi kibir ve şöhret düşkünlüğüne kapılırsa tüm her şeyini, özellikle de itibarını kaybedebilir. Bu nokta da 29° için tamamen kriz ve zorluk derecesi demek yanlış olur, içinde zorluk barındırsa da, kişi bu konulardaki ustalığını ispat ettiğinde, 29° Aslan kişiye olağanüstü bir başarı verecektir.

Ünlü sinema oyuncularının haritalarında rastlanan 29°’de bulunan gezegenlere örnek vermek gerekirse, Jack Nicholson’ın Ay’ı 29° Başak, Edward Norton’un 29° Terazi, Morgan Freeman’ın 29° Kova’dadır. Leonardo di Caprio, Will Smith, Joaquin Phoenix, Naomi Watts, Emma Stone’un Merkür’leri 29° Terazi burcunda yer almaktadır. Marilyn Monroe’nun Venüs’ü 29° Koç, Angelina Jolie 29° Yengeç, Jude Law’un Mars’ı 29° Akrep, Gwyneth Paltrow’un 29° Başak burcunda bulunmaktadır. Jennifer Aniston, Matt Damon, Javier Bardem ve Ethan Hawke’ın Neptün’leri 29° Akrep’tir.

Yalnızca oyunculuk değil, liderlik ve sanat alanında da birçok önemli isim ve duayenin haritasında 29° bulunmaktadır. Steve Jobs ve Bill Gates in Neptün’leri ise 29° Terazi burcunda yer almaktadır. Telefonu bulan Alexander Graham Bell’in Neptün’ü ise 29° Kova’dır. Muhammed Ali ve Stephan Hawking’in Neptün’leri 29° Başak burcundadır. David Rockefeller ve Feruccio Lamborghini’nin ise Neptün’leri “Milyoner Derecesi” olan 29° Yengeç’te yer alır. Ay’ı 29° Koç olan Malcolm X bir lider, 29° İkizler olan Ömer Hayyam bir şair ve düşünür ve Ay’ı 29° Yengeç olan Jimi Hendrix üstün yetenekli bir müzisyendir.

Mark Zuckerberg’in Merkür’ü 29° Koç burcundadır, Üstün zekası ve buluşlarıyla tanıdığımız Nicola Tesla’nın da Merkür’ü 29° İkizlerde yer almaktadır. Zenginlik kavramıyla ismi özdeşleşmiş olan John D. Rockefeller’ın Merkür’ü 29° Yengeç’tedir, bu nedenle “29° Yengeç” “Milyoner Derecesi” ünvanını almıştır. Bu derecenin olumsuz tezahürleri de bulunmaktadır, örneğin halka yaptığı işkenceler ve kendi oğlunu öldürmesiyle korkunç lakabını almış olan Korkunç Ivan diye anılan Rus Çarı Ivan Grozni’nin Merkür’ü 29° Aslan burcundadır. Savaş suçları nedeniyle yargılanırken hapishanede ölen Slobodan Milosevic’in de Merkür’ü 29° Aslandır. Ayrıca Adnan Oktar’ın da Merkür’ü 29° Oğlak’ta, Uranüs’ü ise 29° Yengeç’te bulunmaktadır.

29° bulunduğu burç, ev, konum ve harita sahibinin farkındalık seviyesi doğrultusunda ya ceza ya da ödül olarak bir haritayı şekillendirebilir.