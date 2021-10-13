YKS 2. tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu yıl hayata geçirilen uygulama ile YKS’de 140 puan alan adaylara da üniversite yolunu açan ikinci ek yerleştirmeye ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den geldi. Aygün’ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre,2021 YKS ek tercihleri 14 Ekim Perşembe günü başlıyor. Peki, 2021 ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih başvuruları için beklenen haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YKS 2. Ek tercihlerini söyledi.

Açıklamaya göre, YKS 2. ek tercihleri 14 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS 2. EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021 2. EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 YKS 2. ek tercih işlemleri ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan fakat yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yapmaması sebebiyle kontenjan açığı oluşan programları, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit ya da daha büyük yerleştirme puanına sahip olmayan adaylar yapamayacak.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise tüm adaylar tercih edebilecek.

Aynı zamanda, önceki yerleştirmelerde yerleşemeyen adayların puan kartlarının tekrar üretilmemesi ve bu nedenle ortaya çıkabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak için yerleştirme puanı yeni hesaplanan adayların puan kartlarında, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırasına yer verilmedi. Adaylar tercihlerini puanlarına bakarak yapacaklar.