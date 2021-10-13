YKS 2. ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 2. ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?
2021 YKS 2. ek tercihleri için beklenen haber geldi. ÖSYM başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede herhangi bir yüksek öğrenim programına yerleşemeyenlerle 140 puan alanların tercih yapabileceği, ikinci ek tercihlerin yapılacağı tarihleri açıkladı. Peki, 2021 ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?
13 Ekim 2021, Çarşamba 17:12 Son Güncelleme:
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YKS 2. tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu yıl hayata geçirilen uygulama ile YKS’de 140 puan alan adaylara da üniversite yolunu açan ikinci ek yerleştirmeye ilişkin açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den geldi. Aygün’ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre,2021 YKS ek tercihleri 14 Ekim Perşembe günü başlıyor. Peki, 2021 ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?
YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek tercih başvuruları için beklenen haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YKS 2. Ek tercihlerini söyledi.
Açıklamaya göre, YKS 2. ek tercihleri 14 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.
YKS 2. EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Değerli adaylarımız,<br>2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. <br>Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında <a href="https://t.co/xBG74LRTnU">https://t.co/xBG74LRTnU</a> sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.<br>Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.</p>— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) <a href="https://twitter.com/halis_aygun/status/1448271766187565057?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
2021 2. EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 YKS 2. ek tercih işlemleri ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
Kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan fakat yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yapmaması sebebiyle kontenjan açığı oluşan programları, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit ya da daha büyük yerleştirme puanına sahip olmayan adaylar yapamayacak.
Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise tüm adaylar tercih edebilecek.
Aynı zamanda, önceki yerleştirmelerde yerleşemeyen adayların puan kartlarının tekrar üretilmemesi ve bu nedenle ortaya çıkabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak için yerleştirme puanı yeni hesaplanan adayların puan kartlarında, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırasına yer verilmedi. Adaylar tercihlerini puanlarına bakarak yapacaklar.