YKS 2. ek yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıla özel hayata geçirilen uygulama ile 140 puan alan adaylar da ikinci ek tercihte bulunuyor. Ek yerleştirme kayıtlarının sona ermesiyle birlikte, boş kontenjanlar belli oldu ve yapılan açıklamanın ardından binlerce aday, 14 Ekim’de YKS 2. ek tercihlerini yapmaya başladı. Devam eden süreçte de en çok merak edilen konular ise “YKS 2. ek ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” “2. ek yerleştirme kayıtları ne zaman?” soruları oldu…

YKS 2. EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Heyecanla beklenen YKS 2. ek tercihleri 14 Ekim Perşembe günü ÖSYM AİS ekranından yapılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün açıklamasına göre, 14 Ekim Perşembe saat 09.00’da başlayan YKS 2. Ek tercih süresi, 18 Ekim Pazartesi saat 23.59’da sonar eriyor.

2. ek yerleştirme kılavuzunda yer alan boş kontenjanlara göre tercihte bulunan adayları, 25 TL olan 2. Ek tercih ücretini ise 19 Ekim Salı saat 23.59’a kadar ödemesi gerekiyor. ÖSYM tarafından yapılan uyarıda ek tercih ücretini ödemeyen adayların tercihlerinin değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ikinci ek tercih sonuçlarının en zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi açıklama bulunmuyor. 2. Ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından tercih sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

2. EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

2. ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt hakkı elde eden adayların kayıt işlemlerini ne zaman yapacağı henüz belli değil. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarının başlaması bekleniyor.

2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)