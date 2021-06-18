2021 YKS sınav girişi belgelerinin erişime açılmasının ardından artık YKS iççin son dönemece girildi. Bu yıl 2 milyondan fazla adayın katılacağı YKS sınavı 3 oturum halinde ve 2 günde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ertelemeli olarak gerçekleşen YKS’nin bu yıl ne zaman ve saat kaçta başlayacağı hem öğrenciler hem de aileler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, TYT, AYT ve YDT ne zaman? İşte 2021 YKS hakkında merak edilenler…

YKS 2021 NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla gerçekleşecek.

TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT: 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.





2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) sonuçları 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS'YE GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.