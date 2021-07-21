TYT-AYT-YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar, 2021-2022 YKS tercih sürecini gündemine aldı. İlan edilecek sonuç puanlarının ardından, tercih listesini hazırlayacak adaylar, eylül ayına sayılı günler kala sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, YKS 2021 sonuçları ve tercih sürecinde son durum...

2021 YKS SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan bilgilere göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

Öte yandan, sonuçların ÖSYM’nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabileceği yönünde bir kanı var.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde sizlerle paylaşacağız.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu internet sitesinden yayımladı. Buna bilgiler ışığında üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak.

2021 KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Bu yıl devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan ayrıldı.

4 YILLIK BÖLÜM TERCİHİ İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

2021 YKS'DE BARAJ VAR MI?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.