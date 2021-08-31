YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ek tercih yapmayı bekleyen adaylar, taban ve taban puanları ile boş kontenjanları araştırmaya başladı. Diğer yandan ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı açıklamaya göre, bu sene adaylara ikinci bir ek tercih hakkı tanınacak. Adaylar boş kalan kontenjanlara göre, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilecek…

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2021 üniversite boş kontenjanları da belli oldu. Şimdi adaylar ek tercih için hummalı bir sürece girdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından ek yerleştirme sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre, bu yıla özel ikinci bir ek yerleştirme yapılacağını kaydeden Aygün, ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek." ifadelerini kullandı.





2021 EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2021 ek yerleştirmeleri, ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ancak şu an için ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

Diğer yandan YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıt sürecinde adayların yerleştikleri programlara kayıt yaptırmamaları nedeniyle boş kalan kontenjanların, ancak kayıt süresinin tamamlanmasının ardından belli olması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

YKS 2021 tercih sonuçlarına göre, herhangi bir programa yerleşmeyen adaylar ek tercih başvurusu yapabilecek ancak merkezi yerleştirmede bir üniversiteye yerleşen adaylar ek yerleştirme başvurusu yapamayacak.

Ek Yerleştirmede; lisans ve ön lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan adaylar yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL. Bununla birlikte bir aday ek yerleştirmede tercih yapmış olmasına rağmen ek tercih ücretini ödememişse, tercihleri işleme alınmayacak.

Ayrıca, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, şehit çocuğu, şehit eşi, gazi eşi, gazi ve gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.