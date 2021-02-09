YKS 2021’deki yenilikler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava başvurular 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında olacak. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek. Üç oturumlu bir sınav olan YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran’da yapılacak.

HES koduna dikkat

Adaylar sınav başvurusu yapmadan önce HES kodu almak zorunda. HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığı’nın hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Adayların HES kodunu ÖSYM sistemine kayıt ettirmeleri gerekiyor. HES kodu kaydı, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde ‘Profilim’ alanında bulunan ‘HES Kodu Bilgilerim’ sayfasından yapılacak. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.

TYT 2020 puanının kullanımı

Geçen yıl TYT puanı 200 ve üzeri olanlar puanlarını, bu yıl YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden tercih işlemleri ve özel yetenek sınavları için kullanabilir. Ama 2021 YKS’ye başvurmak zorundalar. Bu adaylar lisans programı tercih edecekse o zaman AYT ya da YDT’ye başvurmaları gerekiyor. Tüm adaylar TYT’ye girmek zorunda. Diğer oturumlar isteğe bağlı.

Sınavda neler değişti?

Lisans tercihleri için geçen yıl 170 olan baraj bu yıl tekrar 180 oldu. AYT puan türlerinde SÖZ, EA ve SAY tercihleri yapabilmek için adayların ilgili puan türlerinde 180 barajına ulaşmaları gerekiyor. ›Geçen yıl salgın nedeniyle TYT’de süre 135 dakikadan, 165 dakikaya çıkarılmıştı. Bu yıl bu süre tekrar 135 dakika oldu. AYT yine 180, YDT ise 120 dakika olacak. ›YKS’de oturum ücretleri 70 TL’den 90 TL’ye çıktı. Sadece TYT’ye girenler 90 TL, AYT’ye de girecekler 180 TL ödeyecek. YDT ile birlikte toplam 270 TL ödenecek. Geçen sene 105 TL olan geç başvuru ücreti bu sene 135 TL.

Unutmayın!

Sınav ücretini yatırmak için son gün 3 Mart. Başvuru ücreti yatırılmadığı takdirde başvuru tamamlanmış sayılmıyor. YKS geç başvuru tarihleri ise 17-18 Mart. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinde yüzde 50 artış olacak. Yani her oturum için 135 TL ödenmesi gerekiyor.