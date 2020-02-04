Bu süre içinde başvurusunu yapamayanlar için ise geç başvuru tarihi 18-19 Mart tarihleri olacak. Sınav ise 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm adayların girmek zorunda oldukları YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran’da, lisans tercihi yapacak adayların gireceği Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran’da yapılacak. Dil puanıyla tercih yapacak adaylar 21 Haziran öğleden sonda Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek. 2020 YKS sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.