YKS cevap kağıtları erişime açıldı
ÖSYM 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu.
27 Temmuz 2020, Pazartesi 15:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
YKS sonucunu öğrenmek için tıklayınız...
1 gün önce açıklandı
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
YKS birincileri hangi şehirden çıktı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.