YKS ek tercih ücretine ilişkin aramalar, ek tercih süresinin başlamasıyla daha da yoğunluk kazandı. Üniversiteye yerleşmek için bir kere daha şansını deneyecek adayların süreç içinde belirli yönergeleri takip etmeleri gerekiyor. YKS ek tercih ücretleri de dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Diğer yandan 2021 YKS ek tercih ödemeleri banka şubelerinden ve internet aracılığıyla da yapılabiliyor.

2021 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuna göre, 2021 YKS ek tercih ücretleri 25 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK 2021?

YKS ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Tercih ilmelerini yapan adaylar, ek tercih ücretini ise, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Belirlenen süre içinde ek tercih işlemini yapan ek tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA, NEREYE YATIRILIR?

YKS ek tercih ücreti hem banka şubelerinden hem de bankaların para yatırma özelliği bulunan ATM’lerinden yatırılabilecek. Bu kapsamda, 2021 YKS ek tercih ücretleri,

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2021 YKS EK TERCİH ÜCRETİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN



