2021 YKS tercih sonuçlarına göre, boşta kalan adaylar, ek yerleştirmeler için 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini yapacak. Üniversite kayıt tarihlerinin sona ermesiyle, boş kontenjanlar netlik kazanmıştı, ÖSYM’de bu kapsamda 2021 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM’den gelen son dakika haberine göre, 2021 YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ek tercih yapacak adaylar, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapabilecekler.

Ek tercihte bulunan adayların YKS 2021 ek tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyerek yapmaları gerekmektedir.

2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS’DEN 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Bu yıl YKS, TYT-AYT barajının düşürülmesiyle 140 puan alanlara da tercih hakkı doğdu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, bu yıla özgü olmak kaydıyla, ikinci bir ek yerleştirme yapılacak.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.

140 puan alanların tercih yapabileceği ikinci ek yerleştirme sürecinin ise, ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Ek tercih süresinin 23 Eylül tarihinde sona erdiği göz önüne alındığında ise ikinci ek yerleştirmelerin bu tarihten sonra başlayacağı düşünülüyor.

2021 YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme kılavuzuna göre, ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar ek yerleştirme ücretini, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecekler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.