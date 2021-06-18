2021 YKS için son dönemece girildiği şu günlerde uzmanlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda öğrencilerin rakiplerinden bir adım daha öne geçebilmesi için altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. YKS’de öne geçmeyi sağlayacak tüyolarla yıllar süren hazırlıkların karşılıklarının almak için bu tavsiyelere mutlaka uyun!

YKS İÇİN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Bilnet Liselerinde görev yapan uzmanlar, sınava kısa süre kala artık, konuların bitirilmiş, tekrarların yapılmış ve eksiklerin giderilmiş olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Konu eksiği bulunan adayların bu kısa vakit içinde eksiklerini kapatmaya çalışmalarının pek akıllıca bir tercih olmadığını dile getirilirken, ancak adayın kendisi için anlaşılması kolay olacak birkaç konu seçebileceği ve bu konuların üzerine gidebileceği tavsiyesi veriliyor.

YKS’DE ÖNE GEÇMEYİ SAĞLAYACAK TÜYOLAR!

YKS’de edebiyat sınavı için edebi türleri dönem özelliklerini ve akımlar gibi geniş konuları bilmek ayrıntıları ezberlemekten daha önemlidir.

Dil bilgisi için ise konu çalışması için çok sayıda örnek çözmek büyük fayda sağlayacaktır.

Matematikte işlem yeteneğine sahip olmak, temel kavramları bilmek, problem çözme yöntemlerine dikkat etmek yapılan sorunun çözümünü kolaylaştırmada önemli rol oynayacaktır.

Tarih testi için ise temel bilgilerin yanı sıra bunların yorumlanması da gerekiyor. Bu nedenle olabildiği kadar farklı tarzda soru çözülmelidir.

Coğrafya testinde hatırı sayılır bir harita bilgisinin olması gerektiği akıldan çıkarılmamalı.

Din kültürü ve felsefe dersleri çalışılırken, konu atlanmamalı ve sınavda soruları cevaplanmalıdır.

Akıldan çıkarılmaması gereken bir nokta var ki, herkes diğer dersler için aynı bilgi seviyesinde olduğu zaman fark yaratan bu dersler olacaktır.

Sınavdan önce uykusuz kalmaya neden olacak internet ve televizyon gibi alışkanlıklardan bir süreliğine uzak kalın. Uyku ve beslenme düzeninizi sınav odaklı olarak şekillendirin.

Moralinizi bozacak, olumsuz cümleler kuran kişilerden özellikle bu süreç içinde uzak kalın ve iletişim kurmayın.

Milli Eğitim Bakanlığı ’nın odsgm.meb.gov.tr internet adresinden her sınıf seviyesinde yayınladığı tekrar testlerini çözün. Bununla birlikte MEB'in YKS'ye hazırlık yapan 12'nci sınıf öğrencileri için yaptığı canlı sınıf uygulamasından da yararlanmaya çalışın.



