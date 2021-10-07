Türkiye YKS ikinci ek yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı

YKS ikinci ek yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı

Türkiye

YKS ikinci ek yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı

2021-YKS ikinci ek yerleştirme için yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-YKS sonuçlarına göre, 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

07 Ekim 2021, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adayların, ikinci ek yerleştirme için yerleştirme puanları sonuç belgelerine yansıtıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-YKS sonuçlarına göre, 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

Adaylar, sonuç belgelerine "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek

SONUÇ BELGELERİNDE BAŞARI SIRASI YER ALMAYACAK

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı bulunan ön lisans programları ile lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar tercih yapabilecek.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

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