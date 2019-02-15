YKS ile ilgili sorular yanıtlandı
2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 12 Şubat’ta başladı.
Adaylar, YKS başvurularını 6 Mart’a kadar yapabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuruların başladığı gün YKS’ye ilişkin ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayınlayarak, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirdi. ÖSYM’nin sitesinde YKS’ye ilişkin 76 soru ve cevabı paylaşıldı. ‘Sorulan Sorular’ adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecek. Adaylar, sınava ilişkin ‘Sıkça Sorulan Sorular’a ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.