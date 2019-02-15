YKS ile ilgili sorular yanıtlandı

Adaylar, YKS başvurularını 6 Mart’a kadar yapabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuruların başladığı gün YKS’ye ilişkin ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayınlayarak, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirdi. ÖSYM’nin sitesinde YKS’ye ilişkin 76 soru ve cevabı paylaşıldı. ‘Sorulan Sorular’ adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecek. Adaylar, sınava ilişkin ‘Sıkça Sorulan Sorular’a ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.