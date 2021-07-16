Türkiye YKS kontenjan klavuzu yayımlandı! ÖSYM duyurdu! İşte 2021 YKS programı

YKS kontenjan klavuzu yayımlandı! ÖSYM duyurdu! İşte 2021 YKS programı

Türkiye

YKS kontenjan klavuzu yayımlandı! ÖSYM duyurdu! İşte 2021 YKS programı

Son dakika haberine göre, 2021 YKS kontenjan klavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı 2021 YKS program ve kontenjan kılavuzunu yayımladı. Adaylar 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacak. İşte YKS adaylarının tercih yapacağı site...

16 Temmuz 2021, Cuma 15:46 Son Güncelleme:
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2021 YKS program ve kontenjan kılavuzu yayımlandı...ÖSYM Başkanlığı 2021 YKS program ve kontenjan kılavuzunu yayımladı. Adaylar 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklar.

ÖSYM Başkanlığı 2021 YKS program ve kontenjan kılavuzunu yayımladı.




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