ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 2021 YKS yükseköğretim kontenjanları kılavuzunun adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayınlandığı belirtildi. Üniversite tercihi yapmak için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylara, tercihlerini belirlemeden önce 2021 YKS kontenjanları kılavuzunun dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu…

2021 YKS YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARI KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM’nin resmi Twitter sayfası üzerinden yapılan bilgilendirmede, 2021 YKS yükseköğretim kontenjanları kılavuzunun 16-26 Temmuz tarihleri arasında erişime açık olacağı duyuruldu.

Bununla birlikte, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabilecek 2021 YKS yükseköğretim kontenjanları kılavuzunun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermesi amacıyla yayınlandığı belirtildi.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihlerinin en zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üniversite tercihlerinin de bu tarihten sonra yapılmaya başlanması bekleniyor.