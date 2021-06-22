YKS kuralları açıklandı

YKS detayları şöyle:

Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.