Eğitim & Kariyer YKS kuralları açıklandı

YKS kuralları açıklandı

Eğitim & Kariyer

YKS kuralları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurallarını açıkladı.

22 Haziran 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

YKS detayları şöyle:

Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Anlamlı bir ‘vefa’ borcu…
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
'Babalar Günü' için 'En baba' film önerileri
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Performansınızı arttırın: Beyninizi eğitmek için10 stratejik adım