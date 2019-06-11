YKS ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?
2019 YKS için gün sayıyor. Milyonlarca üniversite adayı hafta sonu kendileri için kritik sınava girecekler. Sınava çok az bir süre kala heyecan dorukta... Bazı sorular ise tekrar tekrar soruluyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleşecek. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken bazı sorulara netlik olması açısından cevaplar aranıyor.Bu sorulardan bazıları "Sınav kaçta başlayıp, kaçta bitecek?" "Kaç soru, kaç dakika verilecek?"
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
YKS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi, 30 Mayıs'ta ÖSYM’nin resmî sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. Bu siteye girerek ya da aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak, aday şifresi ve T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM YKS sınav giriş yerleri ve belgesine erişebilirsiniz.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YAPILACAK VE TESTLERİN SÜRESİ NE OLACAKTIR?
TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika
AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika
YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika
2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.