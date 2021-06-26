Türkiye YKS öncesi kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu!

YKS öncesi kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu!

Türkiye

YKS öncesi kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu!

Milyonlarca adayın ter dökeceği YKS maratonu başladı. Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına yine polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 26 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 11:49 Son Güncelleme:
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YKS'nin birinci oturumu TYT'ye girmek için gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 26 aday, İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ve motosikletli polisler tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı.

Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)


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