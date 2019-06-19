Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla hizmete giren YÖK Atlas sistemi, tercih dönemlerinde de yoğunlukla başvurulan bilgi kaynaklarından biri. Üniversite adayları YKS sınavının ardından sıklıkla YKS puan hesaplama nasıl yapılır? Başarı sırası nasıl hesaplanır? Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? sorularını aratıyor. İşte 2019 YKS tercih döneminde adaylara yol gösterecek YÖK Atlas sistemine dair detaylar…

BEŞ MODÜLDEN VERİLER SORGULANABİLİYOR

YÖK Program Atlası, "YÖK Lisans Atlası", "YÖK Önlisans Atlası", "YGS-LYS Net Sihirbazı", "Başarı Sırası Sihirbazı" ve "Mezun Başarı Atlası" olmak üzere 5 modülden oluşuyor.

YÖK Lisans ve Önlisans Atlası modülünde, son 4 yılın merkezi yerleştirme ile öğrenci alan devlet, vakıf, KKTC ve yurt dışı üniversitelerindeki programlar, kullanıcıların bilgisine sunuluyor. Bu modül ile yurt dışı ve yurt içi üniversite programları, fakülte ve yüksekokul, lisans ve ön lisans programı incelenebiliyor.

Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018’deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018’de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler YÖK Atlas’ta yer alıyor.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYIN

Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar YÖK Lisans Atlası’nda yer alıyor.

YÖK ÖNLİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYIN

Önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları gibi bilgiler de YÖK Önlisans Atlası’nda yer alıyor.

TYT-AYT 2018 NET SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYIN

Üniversite adayları, hedeflediği meslek ve üniversiteye geçen sene yerleşenlerin YKS’deki başarısını ve tüm verilerini TYT-AYT Net Sihirbazı’nda görebiliyor.

TYT BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPILMALI?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

• TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekiyor. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları lazım.

• Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

• Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.

• TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekiyor. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak lazım.

• TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, ön lisans programlarını tercih edebilecek ayrıca özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilecekler.

HANGİ TESTTEN KAÇ NETLE BARAJI AŞMAK MÜMKÜN?

TYT’de 150, AYT’de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Kültü Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü Salim Ünsal, barajı aşmak için TYT ile sözel, eşit ağırlık, sayısal ve dil puan türlerinde ders ders beş olasılığı paylaştı.



