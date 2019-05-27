YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri ne zaman belli olur? YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için nefesler tutuldu. Sınava yaklaşık üç hafta kalırken üniversite adaylarının heyecanla beklediği bir konu var, o da sınav giriş belgeleri... Peki, Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanır?