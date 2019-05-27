YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri ne zaman belli olur?
YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için nefesler tutuldu. Sınava yaklaşık üç hafta kalırken üniversite adaylarının heyecanla beklediği bir konu var, o da sınav giriş belgeleri... Peki, Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanır?
Yüksek Eğitim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekeleşecek. Milyonlarca üniversite adayı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgeleri merak ediliyor. sınava nerede gireceğini öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi "YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Geçen yıl YKS 30 Haziran'da gerçekleşmiş sınav giriş belgesi ise 20 Haziran'da yayınlanmıştı. 2019 yılının YKS sınav giriş belgelerinin 5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.