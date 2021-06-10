YKS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? Sınav yerlerine nasıl bakılır? 2021 YKS giriş belgesi alma
YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Böylelikle “YKS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?” ve “Sınav yerlerine nasıl bakılır?” soruları da yanıtını buldu. 2021 YKS süreci ilk olarak 26 Haziran’da gerçekleşecek 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak, iki gün boyunca farklı oturumlarla devam edecek…
10 Haziran 2021, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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2021 YKS sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci artık son dönemece girdi. YKS sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. YKS sınavı için tüm hazırlıklar tamamlanırken, birçok öğrenci sınavdan önce sınav yerlerine bakıyor ve adreslerini öğreniyor ve olası tüm aksaklıklara karşı hazırlanıyor. İşte, 2021 YKS giriş belgesi alma sayfası ve merak edilen diğer ayrıntılar…
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR? SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?
YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebilecek.
2021 YKS NE ZAMAN?
- TYT 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15'de yapılacak
- AYT 27 Haziran 2021 Pazar günü 10:15'de yapılacak
- YDT 27 Haziran 2021 Pazar günü 15:45'de yapılacak
Sabah saatlerinde gerçekleşecek olan TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, Pazar günü öğleden sonra gerçekleşecek YDT için ise adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.
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