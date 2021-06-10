2021 YKS sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci artık son dönemece girdi. YKS sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. YKS sınavı için tüm hazırlıklar tamamlanırken, birçok öğrenci sınavdan önce sınav yerlerine bakıyor ve adreslerini öğreniyor ve olası tüm aksaklıklara karşı hazırlanıyor. İşte, 2021 YKS giriş belgesi alma sayfası ve merak edilen diğer ayrıntılar…

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR? SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?

YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebilecek.

2021 YKS NE ZAMAN?

TYT 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15'de yapılacak

AYT 27 Haziran 2021 Pazar günü 10:15'de yapılacak

YDT 27 Haziran 2021 Pazar günü 15:45'de yapılacak

Sabah saatlerinde gerçekleşecek olan TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, Pazar günü öğleden sonra gerçekleşecek YDT için ise adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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