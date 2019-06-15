  • Haberler
  • Gündem
  • YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

15 Haziran 2019, Cumartesi 19:00
A A
YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'na sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 GÜNLÜK BEBEĞİ VARMIŞ

Bolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi. 

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...