Üniversite hayali kuran adaylar gelecekteki mesleklerini belirleyecek üniversite tercihlerini tamamladı. Adayların gözü açıklanacak tercih sonuçlarında. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl tercihler 13 Ağustos'ta alınmış 31 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilmişti. Tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’na kadar açıklanması bekleniyor.

KAYIT İŞLEMLERİ 19-23 AĞUSTOS'TA

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.