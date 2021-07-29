2021-2022 eğitim yılında ilk kez lisans ya da ön lisans eğitimi alacak öğrencilerin YKS tercih kılavuzu sorgulamaları hız kazandı. ÖSYM'nin sonuçları açıklaması ile beklentiye giren adaylar, tercih yaparken baz alacakları kılavuz hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2021 YKS tercihlerinde son durum...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu internet sitesinden yayımladı. Buna bilgiler ışığında üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak.

TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak. ÖSYM'ye posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler ÖSYM nezdinde geçerli sayılacak.

ADAYLARIN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adayların toplamda 24 yükseköğrenim kurumunu listeye yazma hakları var.

Tercihleri yaparken kaydolmayı en çok istenilen programı en üst tercihe daha sonra istenilen programı ikinci tercihe yazmakta fayda var.

2021 YKS’DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekiyor.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz ÖSYM'den net bir bilgi yok.

2021 YKS tercih sonuçları internet aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.