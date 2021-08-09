YKS sınavında barajı geçemeyen öğrenciler, özel üniversiteler de dahil olmak üzere hiçbir üniversiteye tercihte bulunamıyor. Geçtiğimiz yıl YKS barajı 180’den 170’e düşürülmüştü. Bu yıl ise yeniden 180’e yükseltildi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin üniversite barajının düşürülmesine ilişkin çağrının ardından gözler yeniden YKS (TYT, AYT) baraj puanı düşürülecek mi? sorusuna çevrildi…

2021 YKS (TYT AYT) BARAJI KAÇ?

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180

YKS (TYT, AYT) BARAJ PUANI DÜŞECEK Mİ?

Üniversite barajının düşürülmesine ilişkin beklenti devam ederken, bir açıklama da MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli yaptığı açıklamasında,

"Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız." ifadelerini kullandı.

Barajın yüksek olmasının en az 1 milyon gencin tercihini etkileyeceğini ve yaklaşık 500.000 adayın da tercih bile yapamayacağının anlaşıldığını kaydeden Bahçeli, “Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." Şeklinde konuştu.

“Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir." diyen Bahçeli, "Üniversite sınavları kaldırılsın, YKS barajı düşürülsün" çağrısında bulundu.

Devlet Bahçeli’nin üniversite barajının düşürülmesine ilişkin çağrının ardından öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Ancak konuyla ilgili olarak şu an için herhangi bir çalışa bulunmuyor.

Bu nedenle YKS (TYT AYTA) barajının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin kesin bir cevap bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz…

Üniversite baraj puanlarının düşmesine dair henüz bir çalışma bulunmuyor ancak konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.