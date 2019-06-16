Üniversite adayları aylardır YKS için hazırlanıyordu. Dün TYT bugünse AYT gerçekleşti. YDT'nin de tamamlanmasıyla birlikte bir süreç daha sona erecek. İlk iki oturumun tamamlanmasıyla birlikte yüz binler deyim yerindeyse harıl harıl YKS soru ve cevaplarını aratmaya başladı. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de merak edildi.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bu yıl gerçekleşen YKS'nin soru ve cevaplarının bu akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.