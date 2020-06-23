YKS ve Kurban Bayramı konuları masaya yatırıldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, corona virüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından da "Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Corona virüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu" mesajını paylaştı.









Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu" mesajını paylaştı.







