Yükseköğretim kurumlarındaki birinci ek yerleştirmenin sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7 Eylül’de tamamlandı. Üniversiteler boş kalan kontenjanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) bildirdi. ÖSYM, mevcut boş kontenjanlara ilave olarak kayıt yaptırmayanlardan dolayı boş kalan kontenjanları da ekleyerek yeni bir kılavuz yayınlayacak. Kontenjanların yer aldığı kılavuzun bu hafta yayınlanması bekleniyor. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler ÖSYM’nin internet adresinden duyurulacak.

YENİ PUANLAR OLUŞTU

ÖSYM, sadece ikinci ek yerleştirmede geçerli olmak kaydıyla yeni baraj puanlarına göre barajı geçmiş olacak adaylar için yerleştirme puanlarını hesaplayarak yeni puan kartları oluşturdu ve adayların erişimine açtı. Bu yıla özel olarak uygulanan ‘ikinci ek yerleştirme’de, merkezi yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ile Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140-150 aralığında olan adaylar ile Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

TABAN PUAN ŞARTI

İkinci ek yerleştirmeyle ilgili bilgi veren Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Şentürk, merkezi yerleştirmede ve ek yerleştirmede dolan bölümlerde taban puan şartının devam ettiğini söyledi. Murat Şentürk, “Kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yapmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olmayan adaylar yapamayacak. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise tüm adaylar tercih edebilecek” dedi.

BAŞARI SIRASI YOK

Adaylar merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede başarı sırasına bakarak tercih yapıyorlardı. İkinci ek yerleştirmede ise başarı sırasının olmayacağını belirten Murat Şentürk, şunları söyledi: “Önceki yerleştirmelerde yerleşemeyen adayların puan kartlarının tekrar üretilmemesi ve bu nedenle ortaya çıkabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak için yerleştirme puanı yeni hesaplanan adayların puan kartlarında, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırasına yer verilmedi. Adaylar tercihlerini puanlarına bakarak yapacaklar.”