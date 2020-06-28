YKS'den çıkan öğrenci corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'den çıkan bir öğrenci öksürük ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
28 Haziran 2020, Pazar 15:32 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince corona virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi. F.K., corona virüs şüphesiyle ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.'ye test yapılacağı öğrenildi.
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