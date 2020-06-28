YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı! AYT ne zaman bitecek?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleşiyor. Sınava katılan adaylar ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden sınav giriş belgesi ile hangi merkezlerde sınavlara katılabilecekleri bilgisine ulaşabiliyor.

Bu kapsamda YKS 2020’nin ikinci oturumu olan AYT saat 10:15’ta başladı. Peki, adaylara bu sınavda ne kadar süre tanınacak ve sınav ne zaman bitecek?

YKS AYT sınav süresi ne kadar? AYT ne zaman bietecek?

İkinci oturum olan AYT’de adaylar 180 dakika süre tanınacak. Saat 10:15’ta başlayan sınav 13:15’te tamamlanmış olacak.

YDT ne zaman? YDT saat kaçta yapılacak?

YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise saat 15:45’te başlayacak. Bu sınavda adaylara 120 dakika süre tanınacak. Yani 15:45’te başlayan sınav 17:45’te tamamlanmış olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YSK'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır" uyarısında bulundu.



