Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, 65 yaş üstüne sokak yasağıyla ilgili olarak "Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse, onun da suçunun karşılığını çektiği gösterilmeli. Yoksa önünü kimse alamaz, hastanelerde de tedavi edilebilecek hastalara yer kalmaz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Şu an virüsün bulaştığı kişilerin gelecek haftadan itibaren hastanelere başvuracağını belirten Prof. Azap, "Bu da gelecek haftadan itibaren yoğun bakıma ihtiyaç duyacakların artacağı anlamına geliyor. Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diye konuştu.







