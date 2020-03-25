Türkiye "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik uyarı

"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik uyarı

Türkiye

'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap corona virüs süreci ile ilgili, "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" deyip hayati öneme sahip uyarılar yaptı.

25 Mart 2020, Çarşamba 11:54 Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, 65 yaş üstüne sokak yasağıyla ilgili olarak "Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse, onun da suçunun karşılığını çektiği gösterilmeli. Yoksa önünü kimse alamaz, hastanelerde de tedavi edilebilecek hastalara yer kalmaz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Şu an virüsün bulaştığı kişilerin gelecek haftadan itibaren hastanelere başvuracağını belirten Prof. Azap, "Bu da gelecek haftadan itibaren yoğun bakıma ihtiyaç duyacakların artacağı anlamına geliyor. Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diye konuştu.

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