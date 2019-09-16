Tümör nedeniyle 2018’de kendisinin değimiyle bacağı alınan; sosyal medyadan dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran Neslican Tay’ın Bağcılar’daki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Kan bağışı ihtiyacı giderilen Neslican Tay’a moral vermek ve yardım etmek isteyenler Twitter’da kampanya başlattı.

'BİR KEZ DAHA NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİZE GÖSTERECEK'

Hastane direktörü Özer Koca’dan Neslican Tay'ın son durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "#neslicantay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek" ifadelerini kullandı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı.

Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.



