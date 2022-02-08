Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Vali duyurdu: Okullar tatil edildi

Uşak’ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini arttırdığı ve bugün (9 Şubat 2022) sabaha kadar devam edileceği, hava sıcaklığının da eksi derecelere düşeceği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Uşak Valiliği, okullara kar tatili verdi. Kar tatilini resmi sosyal medya hesabından açıklayan Vali Funda Kocabıyık, “Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

ÇANKIRI'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çankırı'da, bugün beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de bugün izinli sayılacak.

Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

MERKEZDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Çan ve Lapseki ilçelerinden sonra Çanakkale Merkez de taşımalı eğitim bugün ara verildi. Daha önce taşımalı eğitimin tatil edildiği duyurulan Yenice ilçesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

KÜTAHYA

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

TUNCELİ

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİLECİK

Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın sabah kadar devam etmesinin beklendiği kentte Dinar ve Dazkırı Kaymakamlıkları’ndan yapılan açıklamada ilçelerdeki taşımaları eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

İHA-DHA



