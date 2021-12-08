Türkiye Yoğun sis kaza getirdi: 2 yaralı

Yoğun sis kaza getirdi: 2 yaralı

Türkiye

Yoğun sis kaza getirdi: 2 yaralı

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis ile görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 22:53 Son Güncelleme:
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Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Beşyüz Evler kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 27 AEM 744 plakalı Lada marka hafif ticari araç tali yoldan aniden önüne çıkan 24 AU 998 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilirken, aniden yola çıkan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavilerinin yapılması için en yakın hastaneye götürdü. Polis ekipleri çevrede yaptıkları çalışmaların ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR (İHA)

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