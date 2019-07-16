"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında seçilen 8 yeni üniversitenin proje protokolleri Muş’ta imzalandı. Muş Alparslan Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde seçilen Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Kilis 7 Aralık ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bölge üniversitelerine yaptığı katkılardan ve bilim hayatını şekillendiren yeni projelerinden dolayı YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'a, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 26 üniversite rektörünün imzaladığı teşekkür beratı verildi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat’ın elinden beratı alan Prof. Dr. Saraç, üniversitelerin bölgesel kalkınmada değişen rolü üzerinde durduklarını söyledi. Prof.Dr. Saraç, 10 üniversitenin 'bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler', 11 asıl 5 aday üniversitenin de 'araştırma üniversiteleri' olarak belirlendiğini ifade etti.

'BU MESLEKLERE TALEP ARTACAK'

Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 68’inin 15-64 yaşlar arasında çalışma çağında olduğuna belirten Prof.Dr. Saraç, "Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte yapay zeka ve makine öğrenimi, robotik, nanoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji gibi daha önce ayrışmış olan alanlardaki gelişmeler artık hep birlikte gelişmekte ve birbirlerini güçlendirmektedirler. İş ve akademi dünyasının verilerine göre, 2022’ye kadar olan süreçte teknolojiye bağlı gelişen veri analistleri ve veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığı gibi mesleklere talep artacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılı raporunda yer alan araştırmalar, önümüzdeki 4 yıl içinde yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı, büyük veri uzmanlığı, bilgi güvenliği analistliği, insan-makine etkileşimciliği tasarımı, robotik mühendislikler ve blok zinciri uzmanlığı gibi yeni teknolojileri anlama ve bunları uygulamaya yönelik mesleklerin de ortaya çıkacağını belirtiyor. Dünya Ekonomik Forumu bu raporu çeşitli şirketlerde 15 milyondan fazla çalışan ile yaptığı analizlerle ortaya koymuştur" diye konuştu.

DHA