Türkiye YÖK bünyesine 4 sözleşmeli uzman alımı yapacak

YÖK bünyesine 4 sözleşmeli uzman alımı yapacak

Türkiye

YÖK bünyesine 4 sözleşmeli uzman alımı yapacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası yayınlandı. İşte YÖK sözleşmeli uzman başvuru şartları ve tarihi.

28 Eylül 2020, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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YÖK bünyesine 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli uzman alınacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yayınladığı ilanda, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır" denildi. İlana son başvuru tarihi 09.10.2020 olarak belirtildi.

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