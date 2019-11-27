YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da 4 farklı dilde uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

4 farklı dilde uygulanan sınavın soru ve cevapları sınavdan bir gün sonra 4 Kasım 2019 tarihinde açıklanmıştı. Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti.

41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanan sınavın sonuçları ,sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.





YÖKDİL Sınavı nedir?

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenleniyor. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor ve sınav organizasyonu Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor.