Magazin ‘Yokluğunda’ şarkısı neden yayından kaldırıldı?

‘Yokluğunda’ şarkısı neden yayından kaldırıldı?

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‘Yokluğunda’ şarkısı neden yayından kaldırıldı?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Cem Adrian ile seslendirdiği ‘Yokluğunda’ şarkısının neden yayından kaldırıldığını açıkladı. Hakan Kırarslan / POSTA

09 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kubilay Aka, önceki gün Beşiktaş’ta görüntülendi. Maskesi ve eldivenini takarak önlem alan oyuncu “Cem Adrian ile seslendirdiğiniz ‘Yokluğunda’ neden yayından kaldırıldı?” sorusuna cevap verdi: “Şarkının tek yazarı Ali Atay diye biliyorduk. Sadece ondan izin aldık. Ama Murat Onbul’un da imzası varmış. O hak iddia edince yayından kaldırdık.

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