Türkiye YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

Türkiye

YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavları, corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, "YÖK'ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve ​Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi. 

ANKARA (DHA)


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