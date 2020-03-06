Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen yazıda, tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurt dışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri tavsiye edildi. Seyahat zaruri ise ilgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri, seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri, seyahatleri esnasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu esnada yurt dışında bulunuyorlarsa büyükelçiliğe bilgi vermeleri istendi.

Uluslararası katılımlı toplantılar

Türkiye’de yapılacak yurt dışı katılımlı toplantılara ilişkin de salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi ya da online toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması önerildi. Devam edecek toplantılar için de el hijyeni için gerekli ortamın sağlanması, el dezenfektanlarının erişilebilir alanlara yerleştirilmesi, Kovid-19 bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması tavsiye edildi.

Ayrımcılığa karşı tedbirler

Yazıda, Çin, Güney Kore, İran, İtalya gibi Kovid-19 bulunan ülkelerden olan ancak buralara yakın zamanda seyahati olmayan, Kovid-19 vakası ile karşılaşmayan öğrenci ve akademisyenlerin Türk veya diğer uyruklu öğrencilerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmadığına işaret edildi.

Bu çerçevede, hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, Çin ve diğer Asya ülkelerinden olan öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere, yabancı uyruklu öğrenci ve akademisyenlerin ayrımcılık konusu haline gelmemeleri için azami dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu konuda hassasiyet gösterilerek, kişilerin mağdur edilmemesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve tedbirlerin almasının elzem olduğu kaydedildi. Yazıda ayrıca üniversite yöneticilerinin, yerleşkelerde temizliğe dikkat etmeleri, özellikle amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere, yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişlerin asılmasını ve bilgilendirme broşürlerinin üniversite bileşenleriyle paylaşılmasını sağlamaları önerildi.

AA