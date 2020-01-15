Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Saraç’ın açıklamaları şöyle:

● Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma projesi kapsamına 5 üniversite daha alınacak. Araştırma üniversiteleri için 5 yeni aday adayı daha tespit edilecek.

● Yabancı uyruklu öğretim üyelerine yönelik yeni kriterler belirlenecek. Yabancı öğretim görevlilerinin yabancı dil öğretimi ile ilgili tecrübesini belgelemesi gerekecek.

● Vakıf üniversitelerinde yemek ücretleri YÖK’ün vakıf üniversitesi raporlarına girecek.

● Vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanlarından gelen talepler doğrultusunda yüzde 75’lik indirim oranı kaldırıldı. Tam burslu, yüzde 25 ya da yüzde 50 indirim bir de ücretli öğrenci sistemi geçerli olacak.

● Vakıf üniversitesi kontenjanlarında çok düşük olanların iyileştirilmesinde artı 10 uygulanacak. Tam burslularda herhangi bir kısıtlama olmayacak.