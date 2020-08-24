Yol kenarındaki mezarlık türbe değil ama hikayesi çok anlamlı
Sinop'un Dikmen ilçesinde 57 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini kimse almayınca mahalleli trafik kazalarına dikkat çekmek cenazeyi yol kenarına gömdü.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop'a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kazada ölen Veli adlı kişinin cenazesini almaya kimse gelmeyince, köy sakinleri trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla cenazeyi kaza yaptığı yerin yol kenarına gömdü. Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından “Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun” yazıldı.
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