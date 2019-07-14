Yolcu minibüsü dereye devrildi! Ölüler ve yaralılar var

Kaza, saat 15:00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi.

Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi, yaralı 4 kişinin ise hastanelerde tedavileri sürüyor

Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı açıkladı.

Espiye ilçesindeki Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, saat 15.00 sıralarında sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza ile ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Giresun ili Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl - Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde bir yolcu minibüsünün 14 Temmuz Pazar günü saat 15.00 sıralarında dereye yuvarlanması sonucunda 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımıza sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup ardından 4 yaralı vatandaşımız Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralı vatandaşımız ise Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerden biri minibüsten yaklaşık 14 metre uzaklıkta arazi içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Giresun’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

“Güce ilçesine bağlı İlit Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Yıldız, Zekiye Yıldız (Eş), Espiye Merkez nüfusuna kayıtlı Tülay Aşkar, Arda Aşkar, (Anne-Oğul) Ericek Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Kurt ve Pakistan uyruklu Rina Stivwati Ay Espiye ilçesi Güzelyurt köyü”

Yaralılar, Fatma Ay, Mustafa Ay, Anıl Aşkar, Celasin Aşkar ve Mehmet Sağır’ın tedavilerinin devam ettiği durumlarının iyi olduğu cenazelerin ise işlemlerin ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.

DHA-İHA