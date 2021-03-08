Türkiye Yolcu otobüsü kanala düştü, 18 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü kanala düştü, 18 kişi yaralandı

Türkiye

Yolcu otobüsü kanala düştü, 18 kişi yaralandı

Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü kontrolden çıkıp su kanalına düştü. Kazada 18 yolcu yaralandı.

08 Mart 2021, Pazartesi 13:46 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacebey ilçesi Karakoca mevkisinde meydana geldi. Ali Erdemir’in sürücüsü olduğu 16 S 1003 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir Karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

DHA

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